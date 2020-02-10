Политика

11:35 10.02.2020

Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

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Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине подчеркивают, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

"С 2014 года члены "Большой семерки G7" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранения руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении", - говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter.

Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в пятницу вечером.

Проект постановления обнародован на сайте Рады.

В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.

Теги: #g7 #набу #сап
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