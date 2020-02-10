Суд отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

Апелляционный суд округа Колумбия отклонил иск, поданный 215 конгрессменами-демократами против президента США Дональда Трампа с обвинениями в нарушении положений Конституции США, запрещающих госслужащим получать материальную выгоду из посторонних - в данном случае иностранных - источников, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению подателей иска, Трамп нарушает Конституцию из-за того, что в принадлежащих ему объектах собственности, включая отель в Вашингтоне, останавливаются представители иностранных правительств, которые во время пребывания тратят там деньги.

Между тем, напоминает Bloomberg, Конституция США запрещает президенту принимать от иностранных правительств какие-либо вещи, представляющие материальную ценность, без разрешения на то Конгресса.

В свою очередь трое судей Апелляционного суда пояснили, что 29 сенаторов-демократов и 186 членов Палаты представителей - податели иска против Трампа - не обладают надлежащей правосубъектностью для рассмотрения судом этого дела и для определения того, имеет ли Трамп право продолжать подобную коммерческую деятельность.

"В данном случае... наше постановление ясно: 29 сенаторов и 186 членов Палаты представителей не составляют большинства ни в одной из палат (Конгресса - ИФ) и поэтому не имеют полномочий давать разрешение или запрещать президенту принимать доход из иностранных источников", - говорилось в судебном постановлении.

Bloomberg напоминает, что это уже второй случай, когда американский суд отклоняет такой иск против президента.

Между тем Трамп утверждал, что прибыль от принадлежащих ему коммерческих структур нельзя считать его вознаграждением, добавляет агентство.