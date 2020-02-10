Политика

09:58 10.02.2020

Ирландия столкнется с проблемами при формировании правительства

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Ирландия столкнется с проблемами при формировании правительства

На прошедших в Ирландии парламентских выборах три партии по итогам экзит-полов, набрали практически одинаковое количество голосов, что ставит перед страной сложную задачу формирования нового правительства, отмечают мировые СМИ.

Так, за либералов-консерваторов из правящей "Фине Гэл" отдали голоса 22,4% избирателей, за "Шинн Фейн" - 22,3%, за "Фианна Файл" - 22,2%.

Агентство Associated Press (АР), комментируя сложившуюся ситуацию, отмечает, что, хотя официальные результаты выборов будут оглашены, вероятно, в понедельник, разница в голосах может "составлять лишь процентные пункты", а, значит, формирование трехпартийной коалиции становится неизбежным.

По итогам выборов определятся имена 159 из 160 членов парламента нового состава, действующий спикер переизбирается автоматически.

Теги: #правительство #ирландия
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