Гончарук заявляет, что советуется с Богданом и Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что советуется с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве.

"Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они и имеют. Я премьер-министр и принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент. Поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером, отвечая на вопрос, какое влияние на кадровые назначения в правительстве имеют Богдан и Ермак.

Кроме того, премьер отметил, что информация том, что якобы собеседования на членов Кабмина проходят в Офисе президента, не отвечает действительности.

"Они проходят в правительстве, и только тогда, когда мне нужен совет президента, когда я уже хочу представить кандидатов, которых бы я предлагал поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как лидером нашей политической команды", - добавил Гончарук.