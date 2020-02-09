Глава дипломатии ЕС обсудил в США конфликт в Украине, ближневосточную ситуацию, СВПД

В ходе завершившегося накануне визита в США высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил позицию Евросоюза в отношении последних международных событий, сообщает в воскресенье в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Высокий представитель и госсекретарь (США Майк Помпео - ИФ) ... обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отмечается в коммюнике ЕВС.

Стороны обсудили необходимость найти мирное решение израильско-палестинского конфликта, и Боррель предложил поддержку Европейского союза "всем усилиям, направленным на возрождение политического процесса и переговоров в соответствии с международным правом, которое обеспечивает равные права и является приемлемым для обеих сторон", говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС и госсекретарь США также рассмотрели более широкую ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию.

"Жозеп Боррель подчеркнул свою решимость содействовать деэскалации и восстановлению стабильности в регионе", - сказано в сообщении ЕВС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам в ходе обмена мнениями "подтвердил полную приверженность Европейского союза сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе - ИФ) и выразил надежду, что Иран вернется к полному соблюдению своих ядерных обязательств", отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможности продолжения партнерства между ЕС и США на Западных Балканах, а также усилий по стабилизации на африканском континенте.

В сообщении ЕВС подчеркивается, что на встречах с представителями администрации и Конгресса США Боррель "подтвердил тесную трансатлантическую связь между европейцами и народом США, которая необходима для безопасности и процветания трансатлантического региона и за его пределами".

В документе отмечается, что в ходе всех своих встреч Боррель подчеркивал и выражал уверенность в важности продолжения тесного и регулярного диалога между ЕС и США на соответствующих уровнях.

В коммюнике приводятся слова Борреля, что "международная повестка дня, основанная на доверии между ЕС и США, является ключом к успешному решению глобальных проблем".