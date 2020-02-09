Политика

13:12 09.02.2020

Глава дипломатии ЕС обсудил в США конфликт в Украине, ближневосточную ситуацию, СВПД

2 мин читать
Глава дипломатии ЕС обсудил в США конфликт в Украине, ближневосточную ситуацию, СВПД

В ходе завершившегося накануне визита в США высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил позицию Евросоюза в отношении последних международных событий, сообщает в воскресенье в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Высокий представитель и госсекретарь (США Майк Помпео - ИФ) ... обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отмечается в коммюнике ЕВС.

Стороны обсудили необходимость найти мирное решение израильско-палестинского конфликта, и Боррель предложил поддержку Европейского союза "всем усилиям, направленным на возрождение политического процесса и переговоров в соответствии с международным правом, которое обеспечивает равные права и является приемлемым для обеих сторон", говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС и госсекретарь США также рассмотрели более широкую ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию.

"Жозеп Боррель подчеркнул свою решимость содействовать деэскалации и восстановлению стабильности в регионе", - сказано в сообщении ЕВС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам в ходе обмена мнениями "подтвердил полную приверженность Европейского союза сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе - ИФ) и выразил надежду, что Иран вернется к полному соблюдению своих ядерных обязательств", отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможности продолжения партнерства между ЕС и США на Западных Балканах, а также усилий по стабилизации на африканском континенте.

В сообщении ЕВС подчеркивается, что на встречах с представителями администрации и Конгресса США Боррель "подтвердил тесную трансатлантическую связь между европейцами и народом США, которая необходима для безопасности и процветания трансатлантического региона и за его пределами".

В документе отмечается, что в ходе всех своих встреч Боррель подчеркивал и выражал уверенность в важности продолжения тесного и регулярного диалога между ЕС и США на соответствующих уровнях.

В коммюнике приводятся слова Борреля, что "международная повестка дня, основанная на доверии между ЕС и США, является ключом к успешному решению глобальных проблем".

Теги: #сша #ес #боррель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 08.02.2020
Норвежская водка и спирт пополнили реестр защищенных географических названий ЕС

Норвежская водка и спирт пополнили реестр защищенных географических названий ЕС

09:04 08.02.2020
Трамп уволил нескольких человек, которые давали показания против него на импичменте

Трамп уволил нескольких человек, которые давали показания против него на импичменте

07:13 08.02.2020
Трамп положительно оценил меры китайского руководства по борьбе с коронавирусом

Трамп положительно оценил меры китайского руководства по борьбе с коронавирусом

02:39 08.02.2020
США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

22:57 07.02.2020
В "Евросолидарности" требуют ускорить процессы для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО, готовы поддерживать любые приближающие к этому шаги власти

В "Евросолидарности" требуют ускорить процессы для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО, готовы поддерживать любые приближающие к этому шаги власти

20:32 07.02.2020
Суд США отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

Суд США отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

20:26 07.02.2020
США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

20:11 07.02.2020
Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

19:59 07.02.2020
Конгресс должен удалить упоминания об импичменте - Трамп

Конгресс должен удалить упоминания об импичменте - Трамп

17:26 07.02.2020
Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие - СМИ

Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

Начался официальный визит Зеленского в Ватикан

Глава профильного комитета Рады предложил внести в парламент законопроект о криминализации основных преступлений по международному праву

В "Евросолидарности" требуют ускорить процессы для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО, готовы поддерживать любые приближающие к этому шаги власти

ПОСЛЕДНЕЕ

В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы

Двое участвовавших в обмене с Россией экс-"беркутовцев" вернулись в Киев и просят Зеленского отменить закон об амнистии "майдановцев"

Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

Начался официальный визит Зеленского в Ватикан

За реализацию проекта "Большого строительства" в каждом регионе отвечают главы ОГА

Глава профильного комитета Рады предложил внести в парламент законопроект о криминализации основных преступлений по международному праву

Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива и закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР" в Италии

Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и развитие контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами обсудили Конте и Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА