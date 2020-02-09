Политика

06:06 09.02.2020

В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы

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В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана (Milli Majlis) проходят в воскресенье, 9 февраля.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 19:00, оно пройдет в 5573 избирательных участках, созданных на территории страны. Так, борьбу за 125 мест в парламенте ведут 1314 кандидата.

В списки избирателей включены более 5,3 млн граждан республики, обладающих правом голоса.

В Азербайджане законодательством не предусмотрен нижний порог явки на парламентских выборах, они будут признаны состоявшимися при любой явке. Победившими будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ожидается, что ЦИК объявит предварительные итоги выборов не позднее 12 февраля, а окончательные - до 26 марта 2020 года.

 28 ноября на экстренном заседании политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" было решено инициировать процесс роспуска Милли меджлиса, избранного 1 ноября 2015 года на пять лет. 2 декабря парламент большинством голосов принял обращение к президенту Азербайджана о роспуске и проведении внеочередных выборов.

4 декабря Конституционный суд признал решение о роспуске парламента конституционным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны - Милли меджлис и назначил на 9 февраля 2020 года досрочные выборы. Соответствующее распоряжение Алиева было опубликовано в четверг, 5 декабря.

Очередные выборы в парламент Азербайджана должны были состояться в последнее воскресенье ноября 2020 года.

 

Мб-ид

Теги: #выборы #азербайджан
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