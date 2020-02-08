Политика

15:05 08.02.2020

Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

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Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

Во время официального визита в Ватикан в субботу, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и обращается к Святому Престолу и лично к Папе Франциску с просьбой о поддержке и помощи в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Также Зеленский также обратился к Святому Престолу с просьбой помочь Украине освободить своих граждан.

Помимо прочего, глава государства отметил плодотворное сотрудничество в течение 28 лет дипломатических отношений между Украиной и Ватиканом, дата установления которых символически совпадает с сегодняшним визитом.

"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран, и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства.

Теги: #ватикан #зеленский #ордло
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