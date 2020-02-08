Начался официальный визит Зеленского в Ватикан

Начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

В свою очередь Зеленский на странице в Твиттере отметил, что будет говорить в Ватикане о мире. "Сегодня в Ватикане будем говорить о мире. Мир, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - написал президент.