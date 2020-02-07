Политика

20:11 07.02.2020

Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

1 мин читать
Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

В Риме президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Италии Серджио Маттареллой вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Зеленский проинформировал, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие контактов между странами.

Кроме того, глава Украинского государства ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей Нормандского саммита.

"Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский 7-8 февраля осуществляет визит в Итальянскую Республику.

8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Теги: #италия #ес #зеленский #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 07.02.2020
Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

19:15 07.02.2020
Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива и закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР" в Италии

Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива и закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР" в Италии

19:06 07.02.2020
Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и развитие контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами обсудили Конте и Зеленский

Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и развитие контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами обсудили Конте и Зеленский

19:05 07.02.2020
В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

16:18 07.02.2020
В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

17:51 06.02.2020
Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны, и отмечает, что это решение может принять только Зеленский

Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны, и отмечает, что это решение может принять только Зеленский

17:17 06.02.2020
Зеленский обещает шахтерам решить проблемы отрасли и не верить слухам о том, что они будут "выброшены"

Зеленский обещает шахтерам решить проблемы отрасли и не верить слухам о том, что они будут "выброшены"

15:48 06.02.2020
"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

14:30 06.02.2020
Зеленский в четверг представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту в Червонограде

Зеленский в четверг представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту в Червонограде

13:09 06.02.2020
Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива и закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР" в Италии

Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и развитие контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами обсудили Конте и Зеленский

Минюст хочет через суд ликвидировать 48 партий-зомби в Украине

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст хочет через суд ликвидировать 48 партий-зомби в Украине

В "Евросолидарности" просят Нацполицию привлечь продюсера телеканала "1+1" к уголовной ответственности

Великобритания намерена сохранить торговые контрмеры в отношении России - посольство в Украине

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия считает, что ущерб за сломанный Тимошенко микрофон должен быть возмещен,

Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВКС по делу Шеремета

Заседание украинско-венгерской комиссии пройдет в марте и может открыть путь для встречи Зеленского с Орбаном - Сиярто

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА