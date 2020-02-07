Минюст хочет через суд ликвидировать 48 партий-зомби в Украине

Министерство юстиции Украины намерено через суд добиться ликвидации 48 партий, которые не ведут политической деятельности.

Министр юстиции Денис Малюська в видео на Facebook отмечает, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых почти 48 "партий зомби", которые не функционируют. В то же время существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборы президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - сказано в сообщении.

Среди партий, названных Малюськой, Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и др.