Политика

19:02 07.02.2020

Минюст хочет через суд ликвидировать 48 партий-зомби в Украине

1 мин читать
Минюст хочет через суд ликвидировать 48 партий-зомби в Украине

Министерство юстиции Украины намерено через суд добиться ликвидации 48 партий, которые не ведут политической деятельности.

Министр юстиции Денис Малюська в видео на Facebook отмечает, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых почти 48 "партий зомби", которые не функционируют. В то же время существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборы президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - сказано в сообщении.

Среди партий, названных Малюськой, Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и др.

Теги: #партии #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 05.02.2020
Соцопрос "Социс": рейтинг "Слуги народа" – 47,9%, ОПЗЖ – 14,4%, "Евросолидарности" – 12%, "Батькивщины – 8%

Соцопрос "Социс": рейтинг "Слуги народа" – 47,9%, ОПЗЖ – 14,4%, "Евросолидарности" – 12%, "Батькивщины – 8%

16:01 04.02.2020
В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

12:11 04.02.2020
Рейтинг политических сил в Украине возглавляет "Слуга народа" - соцопрос

Рейтинг политических сил в Украине возглавляет "Слуга народа" - соцопрос

14:16 29.01.2020
Рейтинги "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" с выборов Рады почти не изменились, тогда как у "Евросолидарности" выросли, а у "Голоса" снизились – опрос

Рейтинги "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" с выборов Рады почти не изменились, тогда как у "Евросолидарности" выросли, а у "Голоса" снизились – опрос

12:11 23.01.2020
Минюст повторно восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметростроя" в госреестре

Минюст повторно восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметростроя" в госреестре

16:35 22.01.2020
Украинцы смогут бесплатно получить юридическую помощь по вопросам платежеспособности

Украинцы смогут бесплатно получить юридическую помощь по вопросам платежеспособности

12:19 20.01.2020
Классический институт присяжных в Украине может быть создан уже в этом году, считают в Минюсте

Классический институт присяжных в Украине может быть создан уже в этом году, считают в Минюсте

14:13 18.01.2020
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации – Минюст

Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации – Минюст

13:48 15.01.2020
"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

18:07 13.01.2020
Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий

Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива и закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР" в Италии

Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и развитие контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами обсудили Конте и Зеленский

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

ПОСЛЕДНЕЕ

Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива и закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР" в Италии

Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и развитие контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами обсудили Конте и Зеленский

В "Евросолидарности" просят Нацполицию привлечь продюсера телеканала "1+1" к уголовной ответственности

Великобритания намерена сохранить торговые контрмеры в отношении России - посольство в Украине

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия считает, что ущерб за сломанный Тимошенко микрофон должен быть возмещен,

Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА