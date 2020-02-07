Политика

18:58 07.02.2020

В "Евросолидарности" просят Нацполицию привлечь продюсера телеканала "1+1" к уголовной ответственности

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В "Евросолидарности" просят Нацполицию привлечь продюсера телеканала "1+1" к уголовной ответственности

Депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились к начальнику ГУ Национальной полиции в г.Киеве с просьбой открыть уголовное производство в отношении высказывания продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой относительно украинского языка.

"Вчера все обсудили позорное и унизительное выражение продюсера 1+1 относительно украинского языка. Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть ", - написал депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, нардепы от "Евросолидарности" обращаются к Национальной полиции в г.Киеве с соответствующим заявлением. "Следствие должно быть. Никто не должен безнаказанно унижать достоинство украинцев", - добавил депутат.

В "Евросолидарности" считают, что высказывания продюсера подпадают под действие ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан по языковым признакам.

Теги: #1_1_media #евросолидарность
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