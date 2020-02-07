Политика

17:43 07.02.2020

Великобритания намерена сохранить торговые контрмеры в отношении России - посольство в Украине

2 мин читать
Великобритания намерена сохранить торговые контрмеры в отношении России - посольство в Украине

Посольство Великобритании в Украине заявило, что Лондон не намерен снимать с Российской Федерации контрмеры в сфере торговли после анализа соответствующей доказательной,, а речи об отмене антироссийских санкций не идет.

"Во вчерашнем объявлении министра международной торговли Великобритании говорится о "контрмерах в сфере торговли", а не о "санкциях". Согласно правилам ВТО, такие контрмеры помогают защитить бизнес от убытков, вызванных недобросовестной конкуренцией или непредвиденными скачками импорта. Эти меры основываются на экономических фактах и не выходят из политических соображений", - говорится в заявлении, опубликованном на Facebook в пятницу.

В посольстве подчеркнули, что сообщение о намерениях (Notice of Determination) - это объявление о том, что после анализа соответствующей доказательной базы Великобритания намерена сохранить эти контрмеры в отношении России (по итогам анализа), а не отменить их.

Также в посольстве напомнили, что после выхода из ЕС 31 января Великобритания вступила в переходный период, в течение которого она остается частью единого рынка и таможенного союза ЕС, поэтому в этот период она продолжит применять имеющиеся защитные инструменты ЕС в сфере торговли на границах Великобритании.

"Мы планируем сохранить 43 из 106 действующих защитных контрмер ЕС в рамках своей собственной системы защиты торговли. Управление торговой защиты пересмотрит каждую из этих 43 контрмер, чтобы убедиться в их соответствии потребностям различных отраслей британской экономики. Этот анализ определит, следует ли продолжать применять те или иные меры и на каком уровне, когда Великобритания начнет проводить независимую торговую политику", - говорится в заявлении.

В посольстве пояснили, что инструменты защиты, о которых говорилось в объявлении Министра международной торговли, являются первыми из 43, что подлежат пересмотру.

Также подчеркивается, что в течение переходного периода Великобритания планирует придерживаться политики санкций ЕС.

"В этот период мы будем в полной мере использовать полномочия, предусмотренные национальным законодательством о санкциях, но будем несколько ограничены в вопросе внедрения мероприятий самостоятельно. Когда переходный период закончится, мы планируем сохранить все действующие санкции, введенные на уровне ЕС", - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского Союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины.

Теги: #великобритания #санкции_против_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:03 05.02.2020
В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных - ТВ

В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных - ТВ

22:48 03.02.2020
Британским правоохранителям из-за Brexit может стать сложнее отслеживать террористов и опасных преступников

Британским правоохранителям из-за Brexit может стать сложнее отслеживать террористов и опасных преступников

19:02 03.02.2020
ЕС нацелен в переговорах с Лондоном на тесное партнерство

ЕС нацелен в переговорах с Лондоном на тесное партнерство

16:15 03.02.2020
ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

15:31 03.02.2020
Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

19:02 02.02.2020
На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

04:33 02.02.2020
Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

01:03 01.02.2020
Великобритания покинула ЕС

Великобритания покинула ЕС

12:04 31.01.2020
Великобритания не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit – посол

Великобритания не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit – посол

15:13 30.01.2020
Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit

Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

ПОСЛЕДНЕЕ

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия считает, что ущерб за сломанный Тимошенко микрофон должен быть возмещен,

Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВКС по делу Шеремета

Заседание украинско-венгерской комиссии пройдет в марте и может открыть путь для встречи Зеленского с Орбаном - Сиярто

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

В "Слуге народа" намерены сократить время рассмотрения законопроекта о рынке земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА