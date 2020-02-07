Великобритания намерена сохранить торговые контрмеры в отношении России - посольство в Украине

Посольство Великобритании в Украине заявило, что Лондон не намерен снимать с Российской Федерации контрмеры в сфере торговли после анализа соответствующей доказательной,, а речи об отмене антироссийских санкций не идет.

"Во вчерашнем объявлении министра международной торговли Великобритании говорится о "контрмерах в сфере торговли", а не о "санкциях". Согласно правилам ВТО, такие контрмеры помогают защитить бизнес от убытков, вызванных недобросовестной конкуренцией или непредвиденными скачками импорта. Эти меры основываются на экономических фактах и не выходят из политических соображений", - говорится в заявлении, опубликованном на Facebook в пятницу.

В посольстве подчеркнули, что сообщение о намерениях (Notice of Determination) - это объявление о том, что после анализа соответствующей доказательной базы Великобритания намерена сохранить эти контрмеры в отношении России (по итогам анализа), а не отменить их.

Также в посольстве напомнили, что после выхода из ЕС 31 января Великобритания вступила в переходный период, в течение которого она остается частью единого рынка и таможенного союза ЕС, поэтому в этот период она продолжит применять имеющиеся защитные инструменты ЕС в сфере торговли на границах Великобритании.

"Мы планируем сохранить 43 из 106 действующих защитных контрмер ЕС в рамках своей собственной системы защиты торговли. Управление торговой защиты пересмотрит каждую из этих 43 контрмер, чтобы убедиться в их соответствии потребностям различных отраслей британской экономики. Этот анализ определит, следует ли продолжать применять те или иные меры и на каком уровне, когда Великобритания начнет проводить независимую торговую политику", - говорится в заявлении.

В посольстве пояснили, что инструменты защиты, о которых говорилось в объявлении Министра международной торговли, являются первыми из 43, что подлежат пересмотру.

Также подчеркивается, что в течение переходного периода Великобритания планирует придерживаться политики санкций ЕС.

"В этот период мы будем в полной мере использовать полномочия, предусмотренные национальным законодательством о санкциях, но будем несколько ограничены в вопросе внедрения мероприятий самостоятельно. Когда переходный период закончится, мы планируем сохранить все действующие санкции, введенные на уровне ЕС", - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского Союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины.