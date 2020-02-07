Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о закрытии политических дискуссий с Венгрией относительно языкового вопроса в школах с языком обучения национальных меньшинств.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком", - цитирует Новосад пресс-служба Минобразования по результатам встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Она отметила, что Украина уважает конституционное право каждого ребенка изучать и учиться на родном языке и дискуссия должна быть сконцентрирована вокруг повышения качества обучения.

В свою очередь, Сийярто во время встречи, в частности, сообщил, что Венгрия готова поддержать проект по усовершенствованию стандарта изучения украинского языка как государственного, а также поддержать разработку методик для преподавания украинского языка для меньшинства.

Он также предложил Новосад рассмотреть две возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины. Среди них: приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

В то же время, Новосад подчеркнула, что увеличение количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском приведет к увеличению общего количества часов на обучение, а "Украина не может заставить учиться детей в течение 7 дней в неделю".

"Мы имеем четкие границы того, какой должна быть нагрузки ребенка. Если мы увеличим его - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем", - добавила министр.

Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по мнению Новосад, это политический вопрос. "Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.

Министр подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

"Дальше - системный диалог с педагогами. Для этого уже в феврале специалисты МОН будут иметь встречи в Закарпатье для обсуждения с педагогами положений проекта государственного стандарта о базовом образовании", - сказала Новосад.