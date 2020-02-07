Арахамия считает, что ущерб за сломанный Тимошенко микрофон должен быть возмещен,

Фракция "Батькивщина" должна компенсировать ущерб за сломанный микрофон председателя Верховной Рады, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать эти потери... А с точки зрения моральной я считаю, что они должны заплатить в десятикратном размере", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Рады в пятницу.

При этом он сказал, что не намерен обращаться по данной ситуации в регламентный комитет. "Я не буду подавать в регламентный комитет на Тимошенко", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, в четверг во время блокирования президиума Верховной Рады при рассмотрении законопроекта о рынке земли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон, поранив себе палец.