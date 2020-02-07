Политика

15:14 07.02.2020

Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

1 мин читать
Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Джо Уолш в пятницу отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

"Я прекращаю свою предвыборную кампанию, но наша борьба против культа Трампа только начинается. Я намерен делать все возможное, чтобы разгромить Трампа и его пособников в ноябре", - написал Уолш в Twitter.

На этой неделе в США прошли первые кокусы, внутрипартийные собрания, участники которых голосуют за делегатов, чтобы те впоследствии выбрали кандидата в президенты от партии.

На внутрипартийных выборах в Айове Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

Уолш - бывший конгрессмен от штата Иллинойс. Ранее он уже выступал с призывами к республиканцам сместить Трампа с поста президента. В то же время на выборах 2016 года он голосовал за Трампа, однако, свой выбор он объяснил лишь тем, что "Трамп - это не Хиллари Клинтон".

Президентский выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.

Теги: #сша #трамп #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 07.02.2020
Доминирование Китая в технологиях 5G станет всемирной угрозой - генпрокурор США

Доминирование Китая в технологиях 5G станет всемирной угрозой - генпрокурор США

08:39 07.02.2020
США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды"

США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды"

06:35 07.02.2020
Пентагон поддержит запрос о предоставлении 11 военных объектов для карантина

Пентагон поддержит запрос о предоставлении 11 военных объектов для карантина

21:43 06.02.2020
Трамп об импичменте: мы прошли через ад

Трамп об импичменте: мы прошли через ад

20:37 06.02.2020
Доминирование Китая в технологиях 5G станет всемирной угрозой - генпрокурор США

Доминирование Китая в технологиях 5G станет всемирной угрозой - генпрокурор США

20:33 06.02.2020
Глава Нацкомитета демократов требует пересчитать результаты кокусов в Айове

Глава Нацкомитета демократов требует пересчитать результаты кокусов в Айове

18:25 06.02.2020
Коронавирус не помешает КНР закупить американские товары в рамках первой фазы торговой сделки - глава Минфина США

Коронавирус не помешает КНР закупить американские товары в рамках первой фазы торговой сделки - глава Минфина США

17:07 06.02.2020
США не добиваются ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске

США не добиваются ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске

13:09 06.02.2020
Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

07:48 06.02.2020
Импичмент показал, как далеко может зайти Трамп, добиваясь своего переизбрания – демократы

Импичмент показал, как далеко может зайти Трамп, добиваясь своего переизбрания – демократы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

ПОСЛЕДНЕЕ

Новосад по результатам встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах с языком нацменьшинств

Арахамия считает, что ущерб за сломанный Тимошенко микрофон должен быть возмещен,

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВКС по делу Шеремета

Заседание украинско-венгерской комиссии пройдет в марте и может открыть путь для встречи Зеленского с Орбаном - Сиярто

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

В "Слуге народа" намерены сократить время рассмотрения законопроекта о рынке земли

Глава МИД Дании в пятницу посетит Донбасс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА