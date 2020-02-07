Политика

13:12 07.02.2020

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВКС по делу Шеремета

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В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВКС по делу Шеремета

Народные депутаты инициируют создание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Зарегистрировано постановление о создании временно следственной комиссии по рассмотрению дела Павла Шеремета", - сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз на брифинге в пятницу.

По ее словам, в состав ВСК войдут депутаты из фракций "Батькивщина", "Голос", "Слуга народа", "Евросолидарность" и внефракционные депутаты.

"Мы стремимся реально довести это дело до логического конца, и мы не хотим, чтобы виновных назначали, чтобы теряли репутацию те или другие чиновники, правоохранительные органы, судебная система. Именно поэтому будет создана эта ВСК", - отметила Фриз.

Она выразила надежду, что Регламентный комитет рассмотрит проект постановления в следующую среду, после чего он будет вынесен на рассмотрение Рады.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Теги: #шеремет #рада #вск
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