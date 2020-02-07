Политика

13:10 07.02.2020

Заседание украинско-венгерской комиссии пройдет в марте и может открыть путь для встречи Зеленского с Орбаном - Сиярто

2 мин читать
Заседание украинско-венгерской комиссии пройдет в марте и может открыть путь для встречи Зеленского с Орбаном - Сиярто

В марте в Будапеште состоится первое за семь лет заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по сотрудничеству.

"Семь лет не заседала наша двусторонняя комиссия, это абсолютно недопустимо и по моему мнению, и по мнению Петера. Поэтому сегодня мы договорились не откладывать этот вопрос и уже на протяжении месяца провести заседание комиссии в Будапеште", - сказал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

Он добавил, что на мероприятии речь будет идти об очень конкретных проектах, которые могут быть совместно реализованы Украиной и Венгрией.

В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто отметил: "В марте в Будапеште мы проведем следующее заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. И, как Дмитрий сказал, это недопустимо, что семь лет комиссия не заседала".

По его словам, на этих переговорах стороны рассчитывают договориться о строительстве по крайне мере одного Контрольно-пропускного пункта на границе.

"Если заседание межправительственной комиссии пройдет с успехом, это откроет путь также для встречи еще весной премьер-министра господина Орбана и президента господина Зеленского", - сказал Сиярто.

"Правительство Венгрии заинтересовано в том, чтобы возобновить добрососедские отношения с Украиной", - отметил он.

Сиярто сообщил, что во время визита встретился с министром образования Украины Анной Новосад и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

По словам Сиярто, стороны также хотят договориться на заседании комиссии об использовании кредитной линии на $50 млн, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине.

"Желаем договориться о развитии в отрасли сельского хозяйства и здравоохранения, и желаем достичь результатов в переговорах о признании дипломов двух стран", - сказал Сиярто.

Он также заявил о готовности продолжить программу по развитию экономики на Закарпатье и в дальнейшем предоставлять помощь учебным, образовательным, культурным организациям области.

Сиярто подчеркнул, что Будапешт продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине.

"Мы также очень рады, что очень скоро пойдет прямой рейс между Будапештом и Запорожьем, и таким образом между Венгрией и Украиной будут уже пять городов, объединенных рейсами", - отметил министр.

Теги: #венгрия #кулеба #украина #сиярто
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 07.02.2020
Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

08:26 06.02.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

08:16 06.02.2020
В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

07:57 06.02.2020
Из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях Украины – ГСЧС

03:42 06.02.2020
Инженер Харьковских теплосетей систематически требовал взятки за документы для установления индивидуального отопления - СБУукраин

Инженер Харьковских теплосетей систематически требовал взятки за документы для установления индивидуального отопления - СБУукраин

22:52 05.02.2020
Баканов: Ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может

Баканов: Ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может

22:28 05.02.2020
Гончарук: Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

Гончарук: Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

14:25 05.02.2020
Государство должно вмешаться, если родители хотят выбрать для ребенка обидное или пренебрежительное имя - детский омбудсмен

Государство должно вмешаться, если родители хотят выбрать для ребенка обидное или пренебрежительное имя - детский омбудсмен

08:48 05.02.2020
Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

08:39 05.02.2020
На улицах столицы проводят превентивную обработку дорог

На улицах столицы проводят превентивную обработку дорог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

Трибуна и президиум Рады заблокированы из-за намерений рассматривать законопроект о рынке земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

С законопроектом о рынке земли продолжат работать 18 февраля, рассмотрено 216 поправок из 4 тысяч

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВКС по делу Шеремета

Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

В "Слуге народа" намерены сократить время рассмотрения законопроекта о рынке земли

Глава МИД Дании в пятницу посетит Донбасс

Кернес утверждает, что к убийству его друга причастен киллер, устроивший перестрелку возле супермаркета в Харькове

Официального предложения по встрече глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока нет - Пристайко

Кабмин согласовал назначение Макарова и.о. главы правления ОГХК, документ исчез с правительственного портала

Кернес считает, что маршалы Жуков и Конев не должны подпадать под декоммунизацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА