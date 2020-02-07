Заседание украинско-венгерской комиссии пройдет в марте и может открыть путь для встречи Зеленского с Орбаном - Сиярто

В марте в Будапеште состоится первое за семь лет заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по сотрудничеству.

"Семь лет не заседала наша двусторонняя комиссия, это абсолютно недопустимо и по моему мнению, и по мнению Петера. Поэтому сегодня мы договорились не откладывать этот вопрос и уже на протяжении месяца провести заседание комиссии в Будапеште", - сказал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

Он добавил, что на мероприятии речь будет идти об очень конкретных проектах, которые могут быть совместно реализованы Украиной и Венгрией.

В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто отметил: "В марте в Будапеште мы проведем следующее заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. И, как Дмитрий сказал, это недопустимо, что семь лет комиссия не заседала".

По его словам, на этих переговорах стороны рассчитывают договориться о строительстве по крайне мере одного Контрольно-пропускного пункта на границе.

"Если заседание межправительственной комиссии пройдет с успехом, это откроет путь также для встречи еще весной премьер-министра господина Орбана и президента господина Зеленского", - сказал Сиярто.

"Правительство Венгрии заинтересовано в том, чтобы возобновить добрососедские отношения с Украиной", - отметил он.

Сиярто сообщил, что во время визита встретился с министром образования Украины Анной Новосад и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

По словам Сиярто, стороны также хотят договориться на заседании комиссии об использовании кредитной линии на $50 млн, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине.

"Желаем договориться о развитии в отрасли сельского хозяйства и здравоохранения, и желаем достичь результатов в переговорах о признании дипломов двух стран", - сказал Сиярто.

Он также заявил о готовности продолжить программу по развитию экономики на Закарпатье и в дальнейшем предоставлять помощь учебным, образовательным, культурным организациям области.

Сиярто подчеркнул, что Будапешт продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине.

"Мы также очень рады, что очень скоро пойдет прямой рейс между Будапештом и Запорожьем, и таким образом между Венгрией и Украиной будут уже пять городов, объединенных рейсами", - отметил министр.