Политика

12:49 07.02.2020

Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

1 мин читать
Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

Консул Украины в г.Бельцы (Молдова) временно отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с проверкой заявления, поступившего от гражданки Молдовы о совершении в отношении нее консулом преступления, сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу в ответ на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления… Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не оставляло территорию Молдовы на время проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

"Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей. О результатах проведения следствия молдавскими компетентными органами будет проинформировано дополнительно", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщило молдавское издание "СП", вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. Другое молдавское издание "Deschide", ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщило, что один из подозреваемых - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали ввиду дипломатического иммунитета, а второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Теги: #молдова #преступление #консул #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 06.02.2020
МИД Украины находится на контакте с украинцами, находящимися на лайнере "Diamond Princess" и в Китае

МИД Украины находится на контакте с украинцами, находящимися на лайнере "Diamond Princess" и в Китае

18:11 06.02.2020
Официального предложения по встрече глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока нет - Пристайко

Официального предложения по встрече глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока нет - Пристайко

17:51 06.02.2020
Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны, и отмечает, что это решение может принять только Зеленский

Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны, и отмечает, что это решение может принять только Зеленский

16:34 05.02.2020
В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

16:55 04.02.2020
Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

14:21 04.02.2020
В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

13:07 29.01.2020
Из-за распространения "уханьского" коронавируса в мире МИД рекомендует украинцам отслеживать официальную информацию из стран, куда они собираются ехать

Из-за распространения "уханьского" коронавируса в мире МИД рекомендует украинцам отслеживать официальную информацию из стран, куда они собираются ехать

20:37 28.01.2020
В марте министры иностранных дел ЕС обсудят украинский вопрос

В марте министры иностранных дел ЕС обсудят украинский вопрос

07:43 28.01.2020
В Китае заявили, что принимают все меры для обеспечения безопасности иностранцев в сложной эпидемиологической ситуации

В Китае заявили, что принимают все меры для обеспечения безопасности иностранцев в сложной эпидемиологической ситуации

20:53 27.01.2020
МИД и Минздрав Украины рекомендуют воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй и город Ухань

МИД и Минздрав Украины рекомендуют воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй и город Ухань

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Трибуна и президиум Рады заблокированы из-за намерений рассматривать законопроект о рынке земли

Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и другим резонансным преступлениям

Нацсовет по телерадиовещанию хочет полностью запретить вещание радио "Прямой ФМ" - нардеп Княжицкий

Зеленский: 9 млн украинцев смогут пользоваться водительскими правами и свидетельствами о регистрации авто в смартфоне, другие страны шли к этому годами

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВКС по делу Шеремета

Заседание украинско-венгерской комиссии пройдет в марте и может открыть путь для встречи Зеленского с Орбаном - Сиярто

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

В "Слуге народа" намерены сократить время рассмотрения законопроекта о рынке земли

Глава МИД Дании в пятницу посетит Донбасс

Кернес утверждает, что к убийству его друга причастен киллер, устроивший перестрелку возле супермаркета в Харькове

Кабмин согласовал назначение Макарова и.о. главы правления ОГХК, документ исчез с правительственного портала

Кернес считает, что маршалы Жуков и Конев не должны подпадать под декоммунизацию

Предложенный законопроект о дезинформации должен быть отложен - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир

Зеленский обещает шахтерам решить проблемы отрасли и не верить слухам о том, что они будут "выброшены"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА