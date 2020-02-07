Консул Украины в молдавских Бельцах отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

Консул Украины в г.Бельцы (Молдова) временно отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с проверкой заявления, поступившего от гражданки Молдовы о совершении в отношении нее консулом преступления, сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу в ответ на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления… Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не оставляло территорию Молдовы на время проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

"Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей. О результатах проведения следствия молдавскими компетентными органами будет проинформировано дополнительно", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщило молдавское издание "СП", вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. Другое молдавское издание "Deschide", ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщило, что один из подозреваемых - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали ввиду дипломатического иммунитета, а второй фигурант дела задержан на 72 часа.