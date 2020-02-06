Кернес утверждает, что к убийству его друга причастен киллер, устроивший перестрелку возле супермаркета в Харькове

Городской голова Харькова Геннадий Кернес не видит связи между покушением на него в апреле 2014 года и убийством его друга, бизнесмена Юрия Димента в феврале 2016 года.

"Связи никакой нет", - сказал Кернес в интервью youtube-проекту "Ходя слухи".

Вместе с тем, по его словам, к убийству Димента может быть причастен киллер Алексей Титов, который в ноябре прошлого года устроил перестрелку возле супермаркета "Восторг", а спустя несколько часов подорвал себя гранатой.

"Когда взяли у него ДНК, она совпало 100% с тем киллером, который убил моего друга", - сказал Кернес.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, эту информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что в ноябре 2019 года Генеральная прокуратура поручила досудебное расследование уголовного производства по убийству Димента, а также уголовных производств, связанных с перестрелкой и самоубийством Титова, Главному следственному управлению Нацполиции Украины.

Как сообщалось, 28 апреля 2014г. Кернес был тяжело ранен во время пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове.

По факту покушения на убийство Кернеса открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Димента застрелили утром 26 февраля 2016 г. на кладбище, где похоронена его мать.

Полиция начала уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Димент был близок к городскому голове Харькова Геннадию Кернесу. В частности, по информации местных СМИ, он вместе вместе с народным депутатом Михаилом Добкиным организовал среди местных бизнесменов сбор средств на операцию.Кернеса в Израиле.

25 октября около 12:05 в Харькове на ул. Клочковская произошла перестрелка, в результате которой были ранены бывший "оплотовец" Георгий Исаков, другой - его "правая рука" Владимир Борох ("Тайсон"). Борох умер в машине скорой помощи. В тот же день киллер Алексей Титов подорвал себя гранатой, когда его пыталась задержать полиция.

Происшедшее квалифицировано как "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" (ст.115 УК), "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ст.263 УК). Постановлением прокурора эти уголовные производства объединены в одно.

Кроме того, было начато досудебное расследование по факту самоубийства Титова и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

28 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что наиболее вероятной версией перестрелки является заказное убийство, связанное с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.