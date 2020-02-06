Политика

18:11 06.02.2020

Официального предложения по встрече глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока нет - Пристайко

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Официального предложения по встрече глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока нет - Пристайко

Официального предложения по встрече глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока нет.

"Говоря о встрече в рамках Мюнхенской конференции, я читал также об этом, у меня нет еще официального предложения. Я бы все-таки отдал основной приоритет встрече лидеров в апреле... Точно могу сказать, что я договариваюсь о встрече с другой группой - министров пяти стран, которые понесли жертвы при сбивании украинского самолета в Иране. Вот эта группа точно собирается, точно встречается, мы с ними уже договорились", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании в Киеве в четверг.

Ранее в СМИ распространилось заявление Пристайко на пресс конференции после переговоров с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком о том, что министры стран "нормандской четверки" могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Теги: #пристайко #мид
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