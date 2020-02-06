Политика

17:17 06.02.2020

Зеленский обещает шахтерам решить проблемы отрасли и не верить слухам о том, что они будут "выброшены"

2 мин читать
Зеленский обещает шахтерам решить проблемы отрасли и не верить слухам о том, что они будут "выброшены"

Президент Украины Владимир Зеленский обещает шахтерам решить проблемы угольной отрасли, задолженностей по зарплатам и перспектив работы шахт.

"Я хочу всех в целом шахтеров успокоить. Я же прежде всего человек, а потом уже президент. Мы уважаем вашу профессию, мы знаем, что она недооценена в стране много лет, мы все понимаем, что есть сложности, задолженности. Закроем задолженность", - сказал он в четверг во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград Львовской области.

Зеленский призвал не воспринимать на веру все слухи о том, что завтра якобы закроется та или иная шахта, выгонят с работы шахтеров.

"У нас в стране более 50 шахт, 67 тыс. человек работает, при этом мы понимаем, что такое 67 тыс. человек, - это 200 тыс. в целом, это же семьи. Никто никого не выкидывает. Вы должны понимать: мы нормальная власть, нормальные люди", - подчеркнул он.

Президент также указал, что по проблеме реформирования угольной отрасли сначала будут предложены планы, которые должно разработать правительство, потом они будут обсуждаться с обществом и шахтерами.

"И будем обсуждать, какую шахту необходимо модернизировать, какая шахта, к сожалению, уже не домодернизируется, и тогда нужно найти людям другую работу - государство должно предоставить, где зарплата такая же или лучше, не меньше", - сказал он.

Зеленского пригласили на большую встречу работников угольной отрасли в Киеве 25 февраля, и он в свою очередь отметил, что к этому мероприятию уже должен быть план действий по реформированию отрасли, хотя бы частично погасить задолженность перед шахтерами и озвучить сроки дальнейшего окончательного погашения долгов по зарплатам.

Теги: #шахтеры #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 06.02.2020
Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны, и отмечает, что это решение может принять только Зеленский

Пристайко считает, что разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны, и отмечает, что это решение может принять только Зеленский

15:48 06.02.2020
"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

14:30 06.02.2020
Зеленский в четверг представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту в Червонограде

Зеленский в четверг представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту в Червонограде

13:09 06.02.2020
Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

12:23 06.02.2020
Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и другим резонансным преступлениям

Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и другим резонансным преступлениям

11:55 06.02.2020
Зеленский: 9 млн украинцев смогут пользоваться водительскими правами и свидетельствами о регистрации авто в смартфоне, другие страны шли к этому годами

Зеленский: 9 млн украинцев смогут пользоваться водительскими правами и свидетельствами о регистрации авто в смартфоне, другие страны шли к этому годами

09:55 06.02.2020
"Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский

"Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский

18:34 05.02.2020
Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского

Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского

18:17 05.02.2020
Зеленский указал на важность решения проблемы нелегальных НПЗ, СБУ ведет работу по 10 таким заводам

Зеленский указал на важность решения проблемы нелегальных НПЗ, СБУ ведет работу по 10 таким заводам

18:16 05.02.2020
Зеленский на совещании с участниками топливного рынка и АЗС отметил первые результаты борьбы с нелегальными заправками и снижение цен на топливо

Зеленский на совещании с участниками топливного рынка и АЗС отметил первые результаты борьбы с нелегальными заправками и снижение цен на топливо

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трибуна и президиум Рады заблокированы из-за намерений рассматривать законопроект о рынке земли

Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и другим резонансным преступлениям

Нацсовет по телерадиовещанию хочет полностью запретить вещание радио "Прямой ФМ" - нардеп Княжицкий

Зеленский: 9 млн украинцев смогут пользоваться водительскими правами и свидетельствами о регистрации авто в смартфоне, другие страны шли к этому годами

В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Кернес утверждает, что к убийству его друга причастен киллер, устроивший перестрелку возле супермаркета в Харькове

Официального предложения по встрече глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока нет - Пристайко

Кабмин согласовал назначение Макарова и.о. главы правления ОГХК, документ исчез с правительственного портала

Кернес считает, что маршалы Жуков и Конев не должны подпадать под декоммунизацию

Предложенный законопроект о дезинформации должен быть отложен - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир

США не добиваются ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске

Причастные к смерти журналиста Шеремета должны предстать перед судом - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи

Дубилет считает, что сейчас не время вводить продажу мобильных сим-карт по паспортам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА