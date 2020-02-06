Политика

17:07 06.02.2020

США не добиваются ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске

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США не добиваются ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске

США не преследуют цель заставить РФ вывести свои силы из Сирии и не хотят смены сирийского правительства, заявил на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не призываем сменить (сирийский - ИФ) режим как таковой, мы не призываем к тому, чтобы россияне ушли; мы просим того, к чему призывали международное сообщество и ООН и участники многих дебатов в Совете Безопасности, - чтобы Сирия вела себя как нормальная приличная страна", - цитируются в пресс-релизе слова спецпредставителя, сказанные на брифинге накануне.

При этом он обвинил Дамаск в создании миграционного кризиса, который "практически обрушивает правительства в Европе", в использовании химического оружия против собственного населения, в создании условий, при которых террористы из группировок ИГ и "Хайат Тахрир аш-Шам" могут "процветать" на большей части Сирии.

"По-видимому, Россия ощущает, что она не может заставить (сирийский - ИФ) режим сделать необходимые вещи, которые бы соответствовали бы ожиданиям и потребностям международного сообщества, так что россияне собираются добиваться военной победы", - такое мнение привел Джеймс Джеффри по поводу ситуации в Идлибе.

Ранее сирийское военное командование предупреждало экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.

Теги: #рф #сирия #сша
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