Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства.

"Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков.

"Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру", - заявил Дубилет.

Кроме того, министр отметил, что в настоящее время, когда иностранные туристы из безвизовых стран имеют желание пребывать в Украине по истечению 90 дней, они вынуждены иметь для этого вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.

"Мы сейчас пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить этот вид (на жительство – ИФ) без необходимости иметь отдельную визу", - добавил он.