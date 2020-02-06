Кабмин согласовал назначение и.о. главы правления ОГХК Макарова

Кабинет министров Украины согласовал назначение Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.).

Соответствующее распоряжение правительства №65-р датируется 29 января 2020 года.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Макарова Михаила Александровича исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания", - говорится в распоряжении Кабинета министров, подписанного премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.