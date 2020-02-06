Политика

14:18 06.02.2020

Рада разблокировала подписание налогового закона №1210

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Рада разблокировала подписание налогового закона №1210

Рада Украины разблокировала подписание закона с поправками в Налоговый кодекс, которые предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов, а также повышение ряда рентных ставок (№1210).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты провалили голосование за проект постановления №1210-П "Об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Проект постановления поддержали только 84 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, 16 января текущего года Верховная Рада Украины приняла этот закон.

Теги: #верховная_рада #налог
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