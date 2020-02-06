Рада начала рассматривать законопроект о рынке земли

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Ведёт заседание первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук так как спикер Дмитрий Разумков не смог занять своё место в президиуме из-за того, что его заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Ранее Разумков предложил народным депутатам прекратить блокирование президиума и трибуны, однако на его слова никто не отреагировал.

"Когда мы договариваемся о том, что никто не будет блокировать президиум, даст руководству Верховной Рады по регламенту идти по решению вопросов повестки дня, то надо делать именно так", - сказал Разумков.

По словам спикера, как показывает предыдущий опыт нынешнего состава парламента, всегда получалось договариваться, но сегодня что-то пошло не так.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", речь спикера прерывали возгласы из зала:"референдум".

Как ранее сообщалось, при подготовке ко второму чтению данного законопроекта предложено 4018 поправок.