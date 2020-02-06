Политика

13:45 06.02.2020

Рада не отменила принятие законопроектов О среднем образовании и Об усовершенствовании администрирования налогов

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Рада не отменила принятие законопроектов О среднем образовании и Об усовершенствовании администрирования налогов

Верховная Рада отказалась поддержать постановления об отмене решений парламента о принятии в целом законопроектов "О полном общем среднем образовании" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за постановление № 0901-п об отмене решения Рады от 16 января о принятии во втором чтении и в целом законопроекта "О полном общем среднем образовании" проголосовало всего 58 народных депутатов (документ считается принятым, если за него проголосовало минимум 226 человек – ИФ).

Проект постановления № 1210-п об отмене решения Рады о принятии во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающийся усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве поддержали 84 народных депутата.

Согласно Регламенту Верховной Рады, отказ поддержать данные постановления дает право председателю Верховной Рады подписать принятые законопроекты и направить их на подпись к президенту.

Теги: #налоги #налоговая_реформа #образование #верховная_рада
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