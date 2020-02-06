Политика

13:11 06.02.2020

У президиума Рады произошла потасовка между нардепами "Батькивщины" и "Слуги народа"

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У президиума Рады произошла потасовка между нардепами "Батькивщины" и "Слуги народа"

У президиума зала заседаний Верховной Рады возникла потасовка между народными депутатами из фракции "Слуга народа" и "Батькивщина".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", потасовка возникла после того, как Верховная Рада не поддержала предложение работать в четверг в пленарном режиме до 20.00.

В частности, нардепы от "Батькивщины" вновь попытались пройти в блокируемый "Слугами народа" президиум, однако им, как и нынешним утром, вновь помешали представители "Слуги народа".

Спустя несколько минут безуспешных попыток парламентариев от "Батькивщины" преодолеть препятствие в виде преградивших им путь коллег из "Слуги народа" первые прекратили силовое противостояние.

Теги: #верховная_рада #батькивщина #слуга_народа
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