Политика

13:09 06.02.2020

Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

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Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

Президент Украины Владимир Зеленский ставит цель перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость, в частности, голосование на президентских, парламентских и местных выборах.

"Вообще наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов, амбициозный, но достижимый", - сказал он во время презентации мобильного приложения "Дия" в четверг в Киеве.

Зеленский отметил, что "Государство в смартфоне" меняет отношение госструктур к гражданину, а гражданам экономит время, деньги и нервные клетки.

Президент указал, что на пути к цифровизации существуют такие препятствия, как устаревшее законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности интернета в стране.

"Но у нас есть самое главное – талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #выборы
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