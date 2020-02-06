Политика

12:41 06.02.2020

Трибуна и президиум Рады заблокированы из-за намерений рассматривать законопроект о рынке земли

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Трибуна и президиум Рады заблокированы из-за намерений рассматривать законопроект о рынке земли

Депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады в зале пленарных заседаний.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", часть народных депутатов заняли места у стола президиума. При этом представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" окружили трибуну. Рядом с ними находятся депутаты фракции "Слуга народа", которые намеревались воспрепятствовать блокированию работы парламента.

Этому предшествовала небольшая потасовка между представителями "Слуги народа", которые находились в президиуме, и членами фракции "Батькивщина", которые стремились пройти туда. В итоге в президиум удалось пройти лишь лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и нескольким другим женщинам-парламентариям. Попытки пройти туда мужчин-нардепов этой фракции успехом не увенчались.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум. Вместе с тем, как лидер "Батькивщины" продолжает находиться в президиуме на месте спикера Рады.

Теги: #верховная_рада #рынок_земли
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