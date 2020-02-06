Политика

12:23 06.02.2020

Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и другим резонансным преступлениям

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Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и другим резонансным преступлениям

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Министерства внутренних дел Украины и главы ведомства Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию дел об убийстве журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных преступлений.

"Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Теги: #гандзюк #зеленский #шеремет #мвд #аваков
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