Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и другим резонансным преступлениям

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Министерства внутренних дел Украины и главы ведомства Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию дел об убийстве журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных преступлений.

"Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.