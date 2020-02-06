Политика

11:58 06.02.2020

ЕС поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако есть десятки аспектов, которые нужно правильно внедрить - Маасикас

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ЕС поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако есть десятки аспектов, которые нужно правильно внедрить - Маасикас

Европейский Союз поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако она должна в первую очередь принести преимущества малым фермерам, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Что касается земельной реформы, то, в соответствии с расчетами Всемирного банка, внедрение этой реформы может прибавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины. ЕС поддерживает эти цели открытия рынков. Но есть десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве в четверг.

Маасикас обратил внимание на то, что, прежде всего, внедрение земельной реформы должно принести преимущества малым фермерам.

"Первое: внедрение этой реформы в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам, тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю, и, безусловно, должны быть обеспечены соответствующие предостережения для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты ко вниманию и были соблюдены", - сообщил дипломат.

Вторым важным аспектом, по его словам, является приведение в порядок реестров.

"Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и что вы покупаете. Все, что касается геокадастра и всех связанных с ним вопросов, - это также та сфера, где ЕС предоставляет свою поддержку, в том числе финансовую. Весь комплекс этих вопросов должен быть приведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность, чтобы люди четко знали, что и какой земельный участок они покупают или продают", - добавил Маасикас.

Теги: #ес #земельная_реформа #маасикас
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