Политика

11:27 06.02.2020

Только 9% украинцев пользуются онлайн-услугами взаимодействия с государством - Гончарук

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Только 9% украинцев пользуются онлайн-услугами взаимодействия с государством - Гончарук

Всего 9% граждан Украины пользуются онлайн-услугами взаимодействия с государством, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации приложения "Дия" в Киеве в четверг.

"Только 9% граждан пользуются публичным услугами взаимодействия с государством онлайн. Это очень мало. 91% украинцев сейчас не использует онлайн-инструменты для взаимодействия с государством", - отметил он, добавив, что в первую очередь на это влияет низкое проникновение цифровых навыков.

При этом премьер сообщил, что в планах правительства – в ближайшие три года научить 6 млн чел. пользоваться цифровыми навыками

Как сообщалось, ранее Кабинет министров разрешил использовать электронные водительские права для удостоверения личности через приложение "Дия" в поездах, а также на внутренних авиарейсах.

В январе Министерство цифровой трансформации запустило бесплатную образовательную платформу osvita.diia.gov.ua для обучения украинцев цифровым навыкам.

Теги: #гончарук
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