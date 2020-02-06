Зеленский: 9 млн украинцев смогут пользоваться водительскими правами и свидетельствами о регистрации авто в смартфоне, другие страны шли к этому годами

Благодаря мобильному приложению "Дия" миллионы украинцев смогут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортных средств в своих смартфонах, к чему другие страны идут годами, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Теперь 9 млн украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне", - сказал он в ходе презентации мобильного приложения в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что другие страны идут к этому годами, Украине удалось сделать это за полгода.

"Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, где есть нечто подобное", - подчеркнул он.