В заседании Рады объявили очередной перерыв для консультаций

Руководство Верховной Рады и главы фракций проводят консультации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем пленарном заседании Рады уже дважды объявили получасовой перерыв для проведения консультаций руководства парламента и глав фракций.

Согласно повестке дня на четверг, Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли. В повестке дня также законопроекты о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины о законодательной инициативе народа (№1015), законопроект о внесении изменении изменений в ст.85 и 101 Конституции об уполномоченных Рады (№1016), законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027).