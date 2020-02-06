Политика

10:56 06.02.2020

"Евросолидарность" не будет голосовать за законопроект о рынке земли

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"Евросолидарность" не будет голосовать за законопроект о рынке земли

Фракция "Европейская солидарность" не намерена поддерживать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявляет народный депутат от этой фракции Виктория Сюмар.

"Мы занимали последовательную позицию, мы говорили, при каких условиях мы можем поддержать этот законопроект, мы наработали эти изменения… но поскольку они не были учтены, мы видим, что земельная реформа – это не реформа, и все это на самом деле подстроено для того, чтобы скупить государственную землю. Мы не можем поддерживать такие вещи", - сказала она журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Она подчеркнула, что фракция намерена системно отстаивать каждую свою правку и позицию по законопроекту.

Депутат пояснила, что за час фактически можно рассмотреть 20 поправок, а их 4,5 тысяч. "Если идти по регламенту, рассмотрение должно происходить в течение многих сессионных дней. И то, что хотят ночью взять измором – это очевидно. То, что хотят переломать регламент… Мы будем отстаивать регламент и свои позиции", - сказала Сюмар.

Теги: #рынок_земли #сюмар #евросолидарность
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