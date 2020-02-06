Арахамия прогнозирует, что Рада будет рассматривать законопроект по рынку землю всю ночь: голосов достаточно

В парламентской фракции "Слуга народа" достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь, заявляет глава фракции СН Давид Арахамия.

"Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это - партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 млн украинцев, владеющих своей землей. И об этом мы говорили", - рассказал Арахамия журналистам после заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что на фракции провели сигнальное голосование. "У нас есть голоса, достаточно. Более 226", - отметил Арахамия.

Депутат сообщил, что на пленарном заседании будет предложено рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения. "Сейчас будем голосовать. Хотим проголосовать до исчерпания вопросов. Это означает: сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?", - отметил он.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии корреспонденту "Интерфакс-Украина" также подтвердил, что большинство фракции согласилось поддержать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Сегодня планируется рассмотрение вопроса по рынку земли, и президент еще раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект", - рассказал Корниенко.