Фракция ОПЗЖ в Раде будет препятствовать принятию законопроекта о создании рынка сельхозземель

В парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляют, что будут препятствовать принятию Верховной Радой во втором чтении законопроекта №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", предусматривающего открытие рынка земли и позволяющего ее продажу.

"Регламентные нормы, которые подписывали руководители фракций, для них ничего не значат... Мы вчера внимательно мониторили заседание комитета (аграрного - ИФ). Он не принимал решение о рассмотрении в зале... мы ожидали, что будет продолжение рассмотрения правок в комитете, которое назначено на пятницу… Фактически это кидалово, и сегодня мы этому будем противостоять", - заявил нардеп от фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич журналистам в кулуарах Рады в четверг утром.

Он также опроверг слухи, о том, что фракции ОПЗЖ предлагали должности в обмен за снятие правок к законопроекту.

"Мне точно никто ничего не предлагал и я принципами не торгую. Мы не для того отстаивали право наших граждан за распоряжение землёй, чтобы потом "слить" это за какую-то должность", - заявил Шуфрич.

Он также выразил разочарование позицией "Слуг народа".

"Мы воспользуемся всеми нашими регламентными возможностями для проведения всех совещаний. Я не исключаю, что мы проведем совещание прямо за столом президиума", - добавил Шуфрич.