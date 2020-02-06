"Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа".
"Начинается заседание фракции", - написал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Телеграм-канале
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседание прибыл президент Зеленский.
Заседание фракции проходит в конференц-зале в здании под куполом, однако журналистов охрана не пускает в коридор перед залом. Журналисты ожидают окончания заседания фракции в кулуарах.