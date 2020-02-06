Политика

09:55 06.02.2020

"Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский

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"Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа".

"Начинается заседание фракции", - написал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Телеграм-канале

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседание прибыл президент Зеленский.

Заседание фракции проходит в конференц-зале в здании под куполом, однако журналистов охрана не пускает в коридор перед залом. Журналисты ожидают окончания заседания фракции в кулуарах.

Теги: #зеленский #слуга_народа
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