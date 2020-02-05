Политика

18:48 05.02.2020

ОПЗЖ вместе с селянами выступает против продажи украинской земли – нардеп Гнатенко

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ОПЗЖ вместе с селянами выступает против продажи украинской земли – нардеп Гнатенко

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" вместе с селянами выступает против продажи украинской земли, заявил народный депутат от упомянутой партии Валерий Гнатенко, комментируя законопроект об открытии рынка земли и планы провластного монобольшинства на заседании парламента 6 февраля рассмотреть законопроект об открытии рынка земли, который позволит ее продажу.

"Завтра на кону будет стоять судьба всей страны. Потому что завтра власть попытается легализовать продажу украинской земли. К сожалению, мы видим, что те поправки к законопроекту, которые вносила "Оппозиционная платформа – За жизнь", так и не были рассмотрены и учтены", – заявил парламентарий в прямом эфире телеканала NewsOne в среду, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

По его словам, власть специально занижает цену стоимости одного гектара земли.

"Сегодня мы понимаем, что власть заинтересована в максимально низкой цене на землю. Власть декларирует сегодня европейские ценности, утверждает, что мы идем в Европу, но по факту предлагает совершенно другие стандарты. Она предлагает нам, украинцам, продать землю за копейки", – утверждает народный депутат.

Политик уверен, что команда президента Владимира Зеленского должна считаться с мнением украинцев, в особенности по такому важному вопросу.

"Когда украинцев ломают через колено и их мнения никто не хочет услышать, то это большая проблема для власти. Встречаясь на территории округов с избирателями, мы видим, что сегодня селяне совершенно не понимают, что происходит вокруг закона о рынке земли. Они не готовы с таким законом мириться. "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает селян, и мы вместе будем делать все, чтобы этот закон не был принят", – резюмировал Гнатенко.

Теги: #земля #опзж #продажа
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