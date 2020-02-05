В "Евросолидарности" заявили о преследовании патриотов в Украине, напомнив о временах Януковича

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде заявляет о преследовании украинцев-патриотов со стороны представителей власти.

"Трудно поверить, но мы с каждой неделей становимся свидетелями все большего количества фактов преследования украинских АТОшников, которые воевали за Украину и воюют на востоке, украинских волонтеров и украинских патриотов", - заявил народный депутат Андрей Парубий (фракция "Европейская солидарность") на пленарном заседании в среду.

Он утверждает, что нынешняя власть преследует члена команды "Европейская солидарность" Софию Федину за то, что она высказала свою позицию в отношении власти.

По словам нардепа, подобные времена уже были при президентстве Виктора Януковича. "Кому вы кричите позор?! Вы кричите позор тем правоохранительным органам, которыми руководят из Офиса президента,.. которые преследуют только за то, что патриоты-украинцы имеют другое мнение, и могут критиковать действующую власть", - отметил Парубий.

Он подчеркнул, что опыт Януковича демонстрирует, что "все это очень плохо заканчивается".

Парубий также сообщил что в среду вызваны на допрос в Государственное бюро расследований члены фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский и Яна Зинкевич.