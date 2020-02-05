Политика

14:54 05.02.2020

Более 30% украинцев считают дружественными к Украине Беларусь, Польшу, Германию и США, а РФ назвали враждебной более 70% - соцопрос

2 мин читать
Более 30% украинцев считают дружественными к Украине Беларусь, Польшу, Германию и США, а РФ назвали враждебной более 70% - соцопрос

 40,8% украинцев считают, что Польша занимает дружественную по отношению к Украине позицию, 5,2% придерживаются противоположной точки зрения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" 20-27 января 2020 года.

Более 30% украинцев назвали также дружественными США (38,3%), Германию (36,9%) и Беларусь (31,9%). Враждебно настроенными к Украине эти страны назвали 9,1%, 3,8% и 4,4% опрошенных соответственно. Францию дружественной назвали 27,7% респондентов, враждебной – 3,3%. Остальные страны дружественными назвали менее 20% опрошенных.

При этом 70,5% респондентов считают, что РФ занимает к Украине враждебную позицию, противоположное мнение высказали 6% опрошенных. Больше 10% назвали враждебно настроенной также Венгрию (11,7%), однако 12,3% считают, что эта страна занимает дружественную к Украине позицию.

При этом в каждом случае от 40 до 60% опрошенных заявили, что каждая из названных стран занимает по отношению к Украине нейтральную позицию, а от 11 до 23% затруднились с ответом или отказались отвечать. Исключение – лишь РФ: нейтральной в Украине ее назвали лишь 13,7% опрошенных, а затруднились с ответом или отказались отвечать 9,9% респондентов.

В рамках исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1% с вероятностью 0,95.

Теги: #социс #страны #соцопрос #отношения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 05.02.2020
Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

14:12 05.02.2020
Соцопрос "Социс": рейтинг "Слуги народа" – 47,9%, ОПЗЖ – 14,4%, "Евросолидарности" – 12%, "Батькивщины – 8%

Соцопрос "Социс": рейтинг "Слуги народа" – 47,9%, ОПЗЖ – 14,4%, "Евросолидарности" – 12%, "Батькивщины – 8%

14:11 05.02.2020
Украинцы считают самыми важными проблемами страны войну на Донбассе и низкий уровень зарплат и пенсий - опрос

Украинцы считают самыми важными проблемами страны войну на Донбассе и низкий уровень зарплат и пенсий - опрос

14:03 04.02.2020
Среди украинцев возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности - опрос

Среди украинцев возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности - опрос

12:11 04.02.2020
Рейтинг политических сил в Украине возглавляет "Слуга народа" - соцопрос

Рейтинг политических сил в Украине возглавляет "Слуга народа" - соцопрос

11:44 04.02.2020
Зеленский является единственным политиком с положительным балансом доверия украинцев -соцопрос

Зеленский является единственным политиком с положительным балансом доверия украинцев -соцопрос

07:47 03.02.2020
Казахстан и США ждет успешное сотрудничество – Помпео

Казахстан и США ждет успешное сотрудничество – Помпео

14:16 29.01.2020
Рейтинги "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" с выборов Рады почти не изменились, тогда как у "Евросолидарности" выросли, а у "Голоса" снизились – опрос

Рейтинги "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" с выборов Рады почти не изменились, тогда как у "Евросолидарности" выросли, а у "Голоса" снизились – опрос

14:15 29.01.2020
Большинство украинцев считают двигателем реформ в стране президента – опрос

Большинство украинцев считают двигателем реформ в стране президента – опрос

11:55 29.01.2020
Больше всего развитию Украины мешают коррупция и война на Донбассе – соцопрос

Больше всего развитию Украины мешают коррупция и война на Донбассе – соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

Зеленский уволил Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА

Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий

Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" заявили о преследовании патриотов в Украине, напомнив о временах Януковича

Зеленский уволил Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА

Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий

Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

Зеленский оценит работу Кабмина после отчета 14 февраля

Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа"

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в автомобильном транспорте

Спикер Палаты представителей американского Конгресса порвала текст обращения Трампа к нации

Трамп заявил о стремлении положить конец войнам на Ближнем Востоке, обещал свободу народу Венесуэлы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА