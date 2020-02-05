Политика

14:31 05.02.2020

Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

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Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

Если бы референдум о вступлении в Европейский Союз состоялся в ближайшее время, большинство украинцев проголосовали бы "за". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" в январе 2020 года.

Согласно результатам исследования, проголосовать за вступление в Евросоюз готовы 58,6% респондентов. 23,7% сообщили, что проголосовали бы против. Ещё 6,4% заявили, что не принимали бы участия в референдуме, и 11,3% не определились с ответом.

В случае проведения референдума о вступлении в НАТО готовность отдать голоса "за" выразили 46,2% респондентов. Против выступили 31,5%, отказались бы от участия в референдуме 7% опрошенных. 15,4% респондентов не определились с ответом.

Опрос проводился в период с 20 по 27 января 2020 года среди 2 тысяч респондентов во всех областях Украины, без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования +/– 2,1% с вероятностью 0,95. Опрос проводился методом личного формализованного интервью по месту проживания респондента.

Теги: #социс #ес #соцопрос #нато
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