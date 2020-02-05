Соцопрос "Социс": рейтинг "Слуги народа" – 47,9%, ОПЗЖ – 14,4%, "Евросолидарности" – 12%, "Батькивщины – 8%

Четыре политические силы преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, все они представлены в парламенте текущего созыва, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" 20-27 января 2020 года.

Согласно результатам соцопроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 47,9% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 14,4%, за партию "Европейская солидарность" – 12% и за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 8%.

Остальные партии не преодолели бы действующий 5%-ный электоральный барьер, однако не представленная ныне в Раде партия "Сила и честь" имела бы высокие шансы пройди в парламент – отдать за нее голоса готовы 4,8% определившихся с выбором.

В то же время за представленную в нынешнем парламенте партию "Голос" проголосовали бы 2,2% определившихся с выбором респондентом. За Радикальную партию Олега Ляшко проголосовали бы 2,7%, за "Гражданскую позицию" – 1,9%, за "Партию Шария", Всеукраинское объединение "Свобода" и "Украинскую стратегию Гройсмана" – по 1,5%, за "Оппозиционный блок" – 1%, а за партию "Национальный корпус" – 0,3%.

За другую партию изъявили намерение проголосовать 0,4% опрошенных, определившихся с выбором.

Из общего числа опрошенных 17,6% заявили, что не принимали бы участия в выборах, а 8,1% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос.

В рамках исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1% с вероятностью 0,95.

Респондентов, кто определился с выбором и был намерен голосовать, было 1487.