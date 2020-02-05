Политика

12:45 05.02.2020

Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

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Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране необходимо перезагрузка судебной системы, чтобы не выносились такие решения как по приостановке концессии Херсонского морского порта.

"Я уверен, что мы с вами доживем до момента, когда будет перезагрузка судебной системы. Вы же видите, что происходит. Пока что у нас сложная ситуация с судами, и она всегда была очень сложная. То есть они личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов", - сказал он журналистам в среду во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы.

Зеленский указал, что сейчас идет "настройка системы, как противодействовать этому".

При этом президент отметил, что в Украине есть много порядочных судей, но есть и много проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности защищать как внутренние, так и иностранные инвестиции.

Теги: #зеленский #реформа #суд #инвесторы
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