Политика

12:38 05.02.2020

Зеленский оценит работу Кабмина после отчета 14 февраля

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Зеленский оценит работу Кабмина после отчета 14 февраля

 Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что даст полную оценку работе правительства после окончательного отчета Кабмина 14 февраля, и сейчас также идет работа над его кадровым усилением.

"Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать", - сказал Зеленский журналистам в среду во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы.

Глава государства отметил, что в настоящее время проводится работа по кадровому усилению правительства, как по социальному, так и по экономическому направлению.

"Мы постоянно проводим встречи с различными специалистами, экономистами, юристами, живущими как в Украине, так и с украинцами, которые работают за границей. Я думаю, что за пару недель мы закончим этот процесс", - указал Зеленский.

Теги: #правительство #зеленский #отчет
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