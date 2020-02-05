Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа"

Внефракционный народный депутат Украины Александр Санченко вошел в состав парламентской фракции "Слуга народа".

Об этом на пленарном заседании объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Санченко прошел в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам "Слуги народа" под номером 137.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала его 16 января 2020 года после того, как было получено постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, назначенной врио директора Государственного бюро расследований.

На момент избрания депутатом Савченко был директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности, фестиваль "Атлас Викенд".