Политика

10:16 05.02.2020

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

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Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

Информация по вопросу возможного восстановления водоснабжения в аннексированный Крым не соответствует действительности, сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", - написал Кориневич на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал не спекулировать на каждом шагу, начать заниматься делами и перестать везде искать измену.

При этом Кориневич отметил, что 11-12 февраля парламентский комитет по правам человека совершит выезд в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак".

"Логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграницах с временно оккупированной АР Крым", - подчеркнул постпред президента в Крыму.

Теги: #крым #представитель_президента #водоснабжение
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