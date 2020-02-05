Политика

10:06 05.02.2020

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в автомобильном транспорте

1 мин читать
В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в автомобильном транспорте

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об автомобильном транспорте (относительно запрета акустического насилия).

Авторами выступили 14 депутатов из разных фракций – "Слуга народа", "Евросолидарность", "Голос", Батькивщина и группы "За будущее".

Как отметил один из авторов – народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Вятрович, законопроект №3006 призван "положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте".

" Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала", - пояснил Вятрович.

Депутат подчеркнул, что трансляция звука музыки или фильмов на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники.

Как писали СМИ, в Украине волонтер и ее подруга возвращались с похорон военнослужащего, погибшего на Донбассе. Они попросили водителя выключить сериал на русском языке. В результате вынуждены были выйти из автобуса, не доехав до места назначения.

Теги: #транспорт #законопроект #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 04.02.2020
Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

18:12 04.02.2020
Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

16:54 04.02.2020
Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

14:22 04.02.2020
Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

13:56 04.02.2020
Зеленский внес законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

Зеленский внес законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

13:19 04.02.2020
Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

12:23 04.02.2020
Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

12:20 04.02.2020
Зеленский: В Украине предлагается самый лояльный закон о рынке земли

Зеленский: В Украине предлагается самый лояльный закон о рынке земли

11:35 04.02.2020
Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером – министром развития громад и территорий

Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером – министром развития громад и территорий

11:12 04.02.2020
Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

Ведутся переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами - Пристайко

США могут ввести новые санкции против "Северного потока 2" - газета

С РФ необходимо вести требовательный и результативный диалог – посол Франции в Украине

В Минских соглашениях есть пункты, которые заслуживают уточнения – посол Франции в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

Спикер Палаты представителей американского Конгресса порвала текст обращения Трампа к нации

Трамп заявил о стремлении положить конец войнам на Ближнем Востоке, обещал свободу народу Венесуэлы

Трамп огласит традиционное обращение к американскому народу

Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

Ведутся переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами - Пристайко

Трамп заявил о "новой высоте" поддержки со стороны американских избирателей

Санкции против России должны сохраняться до восстановления суверенитета Украины - Порошенко

США могут ввести новые санкции против "Северного потока 2" - газета

Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА