Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады во вторник он отметил, что на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт", - подчеркнул Зеленский.